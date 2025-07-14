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Врач призвал гипертоников включить в рацион лук и какао

Daily Mirror: лук, какао и виноград могут помочь снизить кровяное давление
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LeventeGyori/Shutterstock/FOTODOM

Регулярное употребление лука, винограда, чая и какао может способствовать снижению артериального давления. Об этом заявил профессор Кристиан Хейсс, специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям. Слова эксперта приводит издание Daily Mirror.

Эксперт объяснил, что в «горьких» напитках на растительной основе, луке, винограде, яблоках и некоторых ягодах содержатся высокие концентрации флавоноидов. Эти биологически активные вещества благоприятно влияют на состояние сосудов. Флавоноиды обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, улучшают функцию эндотелия (внутренней выстилки сосудов), способствуют расширению сосудов и, как следствие, нормализуют давление.

«Исследования показали, что при ежедневном употреблении двух-трех чашек какао или пары яблок у людей с гипертонией наблюдалось снижение давления, сопоставимое с эффектом некоторых медикаментов. При этом, в отличие от лекарств, продукты с флавоноидами не вызывали побочных эффектов», — отметил доктор Хейсс.

Положительное воздействие, по словам профессора, отмечалось не только у пациентов с высоким давлением, но и у здоровых людей — в виде улучшения работы сосудов. Это может говорить о профилактическом потенциале таких продуктов в отношении сердечно-сосудистых заболеваний.

Тем не менее Хейсс подчеркнул, что флавоноиды не являются полноценной заменой медикаментозному лечению. Он предложил начать с небольших изменений в рационе — например, с замены десерта яблоком — и понаблюдать за реакцией организма. В дальнейшем можно экспериментировать с другими источниками флавоноидов, такими как какао или виноград.

Ранее были названы популярные пищевые добавки, вызывающие гипертонию.

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