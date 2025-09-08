Луковая шелуха повысила эффективность солнечных батарей

Ученые из университета Турку (Финляндия) создали биопленку для защиты солнечных батарей от ультрафиолетового излучения из водного экстракта шелухи красного лука. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied Optical Materials (AOM).

Солнечные панели преобразуют свет в электричество, но изнашиваются от его разрушительной силы. Особенно уязвимы чувствительные компоненты в так называемых сенсибилизированных красителем солнечных элементах (DSSC), которые ценятся за гибкость и эффективность при слабом освещении. Обычно их защищают полиэтилентерефталатными пленками (ПЭТ), сделанными из нефтепродуктов. Но такие покрытия со временем разрушаются и практически не поддаются переработке.

Финская команда предложила экологичную альтернативу: основу из наноцеллюлозы — материала из древесной массы с добавлением экстракта шелухи красного лука. Получившийся фильтр задерживал 99,9% ультрафиолета до 400 нанометров. По словам ученых, разработка по эффективности превзошла лучшие образцы ПЭТ-пленок.

При этом покрытие свободно пропускало более 80% видимого и ближнего инфракрасного света в диапазоне 650-1100 нанометров — именно тот спектр, который нужен для генерации энергии.

Пленку также подвергли жесткому тесту: нахождению под искусственным солнечным светом в течение тысячи часов. Такая нагрузка соответствует примерно году работы на улице в Центральной Европе. За это время новое покрытие значительно лучше сохранило химический состав солнечного элемента, чем стандартные фильтры.

Высокую эффективность исследователи связывают с антоцианами — пигментами, которые придают красному луку насыщенный оттенок и хорошо поглощают ультрафиолет. Дополнительный вклад, по их мнению, вносят флавонолгликозиды и фенольные кислоты из шелухи.

Авторы работы считают, что такие биоразлагаемые фильтры можно использовать в солнечных элементах для носимой электроники, дистанционных датчиков или «умной» упаковки. Ученые также отмечают, что замена нефтяных пластиков на возобновляемые материалы позволяет сделать солнечную энергетику еще более экологичной.

