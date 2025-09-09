Клава Кока во второй раз попала в базу «Миротворца»

Певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) во второй раз оказалась в базе скандально известного украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает PostNews.

В первый раз, уточняет издание, Высокова попала в «черный список» на Украине за «покушение на суверенитет и территориальную целостность страны», сознательное нарушение государственных границ и публичную поддержку Российской Федерации. Во второй раз причиной включения стало то, что Клава Кока осуществила перелет из Москвы в Крым.

Певица Клава Кока стала известна в 2015 году после победы в кастинг-шоу «Молодая кровь». Затем артистку заметил лейбл Black Star, они подписали контракт. Среди наиболее узнаваемых композиций исполнительницы: «Покинула чат», «Краш», «Пьяную домой».

Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, ставит своей целью выявление личностей и публикацию персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в «черный список» ресурса попали журналисты, артисты и политики, посетившие Крым, Донбасс или вызвавшие негативную реакцию авторов сайта по другим причинам.

В базе «Миротворца» числятся такие артисты, как Олег Газманов, Никита Джигурда, Елена Воробей, Диана Гурцкая, Дмитрий Дюжев, Сергей Шнуров, Нюша, Ольга Кабо, Никита Михалков, Валерий Леонтьев, Дмитрий Хрусталев, Анна Asti, Анастасия Ивлеева, Сарик Андреасян и другие.

Ранее сообщалось, что BadComedian попал в базу «Миротворца» за «распространение российских нарративов».