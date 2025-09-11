Аналитик развеял миф о цене лекарств-дженериков в России

Препараты-дженерики (аналоги оригинальных лекарств), которые продаются в российских аптеках, не всегда сильно дешевле оригинала. Об этом kp.ru рассказал аналитик фармрынка, директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Он уточнил, что такие лекарства выпускают после истечения срока патента на оригинал.

«В интернете встречаются заявления, что качественный дженерик может быть дешевле оригинала в среднем на треть. Это большое заблуждение. Как правило, чем меньше времени прошло после истечения срока патента на оригинальное лекарство и начала выпуска дженериков, тем дороже такие препараты», — отметил Беспалов.

По его словам, сначала разница может составлять 15-20%. Когда конкуренция вырастает, стоимость дженериков может снизиться. При этом эксперт уточнил, что это не влияет на их качество, поскольку эффективность и безопасность дженериков проверяют по государственным стандартам.

Врач и телеведущий Александр Мясников до этого назвал самым опасным лекарством в России аспирин. В других странах его уже перестали назначать, если у человека нет опасного для жизни сужения сосудов, пояснил Мясников.

Ранее аналитики призвали включить в ДМС расходы на покупку лекарств.