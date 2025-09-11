На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аналитики призвали включить в ДМС расходы на покупку лекарств

Depositphotos

В стандартные пакеты добровольного медицинского страхования (ДМС) в России следует включить расходы на покупку лекарств. Об этом РИА Новости заявили аналитики Mains Lab.

Эксперты проанализировали программы ДМС в России, ОАЭ, Саудовской Аравии, Мексике и ЮАР. По итогам исследования они выявили, что РФ является единственной страной, в которой не предусмотрены расходы на лекарства в стандартных пакетах страхования.

«Лекарственное обеспечение пока не включено в стандартные пакеты, тогда как в Саудовской Аравии, ОАЭ и ЮАР оно занимает до 20% страховой премии. Это направление можно считать одной из наиболее перспективных областей для роста», — сказали аналитики.

В Mains Lab отметили, что включение расходов на лекарства в стандартные пакеты ДМС позволит расширить спектр услуг и повысить их ценность для россиян.

В июне заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева обратилась к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением обязать мигрантов покупать ДМС при въезде в страну. По его словам, такое нововведение позволит снизить нагрузку на государственные больницы, перераспределив затраты между работодателями и иностранцами, а также обеспечить доступ к медпомощи за их счет.

Ранее россиянам объяснили, кому имеет смысл покупать полис ДМС.

