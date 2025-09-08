Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в России

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал самым опасным лекарством в России аспирин. Выпуск программы «О самом главном» с предупреждением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Как отметил врач, аспирин – это самое опасное лекарство. В других странах его уже перестали назначать, если у человека нет опасного для жизни сужения сосудов, пояснил Мясников.

По словам доктора, из-за кроворазжижающих свойств аспирин может вызывать кровоизлияния в мозг и сильные кровотечения. Поэтому назначение подобного препарата должно быть обосновано критической необходимостью.

Аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук Наталья Ненашева рассказала в интервью «Газете.Ru», что аспирин может вызывать астму. В некоторых случаях возникает аспириновая бронхиальная астма, обусловленная гиперчувствительностью к аспирину и другим нестероидным противовоспалительным средствам (НПВС).

