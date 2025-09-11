На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военблогера Романа Алехина опросили в полиции после рассказа об «откатах»

МВД опросило блогера Алехина после видео со схемой отмывания денег
Telegram-канал «Роман Алехин»

Военного блогера Романа Алехина, которого заподозрили в отмывании денег на помощи участникам специальной военной операции (СВО), вызвали в отдел полиции и опросили. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации телеканала, блогера отпустили сразу после разговора с сотрудниками МВД.

Алехин был советником бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, которого обвинили в присвоении средств, выделенных на строительство укреплений на границе с Украиной. В марте этого года военблогер заключил контракт с Минобороны и стал служить в спецназе «Ахмат». Но уже через месяц он расторг контракт, назвав это решение ошибкой.

9 сентября СМИ опубликовали видео, на котором Алехин обсуждает схему по отмыванию денег под прикрытием помощи бойцам СВО. Сам блогер подтвердил, что такой разговор действительно состоялся, однако дальше беседы не пошел. Курское МВД уже начало проверку. Telegram-канал «Рыбарь» назвал Алехина неоднозначной фигурой, которая давно вызывает споры. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Алаудинов поддержал кавалера орденов «Ахмат», обвиненного в махинациях с помощью для СВО.

