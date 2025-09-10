Алаудинов поддержал обвиненного в махинациях с помощью для СВО кавалера орденов «Ахмат»

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов поддержал обвиненного в махинациях на помощи для специальной военной операции военного блогера Романа Алехина, отслужившего в подразделении 23 дня и за это время ставшего полным кавалером орденов подразделения. Видео опубликовано в Telegram-канале Алаудинова.

Он отмечает, что Алехина в медиа часто связывают с чеченским спецназом.

«Ай-яй-яй, ой-ой-ой, он (Алехин) когда-то с ним (с Алаудиновым) здоровался, и даже был в «Ахмате»», — сказал командир подразделения.

Генерал подчеркнул, что Алехин оказывал помощь «два с чем-то года» — закупил тысячи радиостанций и оборудования для них.

«Даже если бы он и совершил это преступление, какое должно отношение это иметь к спецназу «Ахмат»? Если он виноват, органы должны разобраться», — сказал Алаудинов.

Командир спецназа отметил, что до тех пор, пока силовики «не примут по Алехину решение», тот остается для него человеком, который «очень много помогал спецназу».

10 сентября полиция Курской области начала проверку в отношении местного блогера Романа Алехина после публикации, в которой говорилось о возможных нарушениях при приобретении гуманитарной помощи для участников спецоперации.

Ранее было завершено расследование махинаций с ранениями ради выплат в зоне СВО.