Арестованные по делу о «зубах дракона» чиновники не признают вину

Арестованный по уголовному делу о строительстве оборонительных сооружений заместитель губернатора Брянской области Николай Симоненко и его соучастники не признают вину. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, Симоненко, его сын Юрий Симоненко, который является генеральным директором Брянского металлообрабатывающего завода, и глава областного управления капитального строительства Евгений Жура не признают свою вину.

24 июля стало известно, что Мещанский суд Москвы отправил Симоненко под стражу на два месяца. Заседание по избранию меры пресечения Симоненко прошло в закрытом режиме. Вице-губернатор проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификаций в Брянской области, в результате чего пропали бюджетные деньги и сами сооружения — «зубы дракона» на границе с Украиной. Сумма ущерба оценивается в более чем 818 млн рублей.

Ранее была названа сумма ущерба в деле о фортификациях в Курской области.