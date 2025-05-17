Названа сумма ущерба в деле о фортификациях в Курской области

Хинштейн: по делу о фортификациях в Курской области нанесен ущерб до ₽4,1 млрд

Ответчики по иску о возведении оборонных сооружений в курском приграничье присвоили себе бюджетные денежные средства на 4,1 млрд рублей. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в эфире «России 24».

«Есть иск генеральной прокуратуры. И суд первой инстанции его удовлетворил. Я надеюсь, что во второй инстанции этот иск устоит. Мы поддерживали его как правительство Курской области», — сказал он.

Хинштейн добавил, что выделенные деньги на строительство оборонительных сооружений не были потрачены на то, что следовало. Средства были присвоены, уверен он.

До этого сообщалось, что экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его бывшего первого заместителя Алексея Дедова обвинили в хищении более 1 млрд рублей, выделенного на строительство оборонительных сооружений.

По данным следствия, Смирнов и Дедов руководили организованной группой, в которую входили руководители АО «Корпорация развития Курской области», а также некоторых коммерческих фирм.

Ранее Хинштейн прокомментировал арест экс-губернатора Курской области.