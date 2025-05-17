На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа сумма ущерба в деле о фортификациях в Курской области

Хинштейн: по делу о фортификациях в Курской области нанесен ущерб до ₽4,1 млрд
close
Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Ответчики по иску о возведении оборонных сооружений в курском приграничье присвоили себе бюджетные денежные средства на 4,1 млрд рублей. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в эфире «России 24».

«Есть иск генеральной прокуратуры. И суд первой инстанции его удовлетворил. Я надеюсь, что во второй инстанции этот иск устоит. Мы поддерживали его как правительство Курской области», — сказал он.

Хинштейн добавил, что выделенные деньги на строительство оборонительных сооружений не были потрачены на то, что следовало. Средства были присвоены, уверен он.

До этого сообщалось, что экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его бывшего первого заместителя Алексея Дедова обвинили в хищении более 1 млрд рублей, выделенного на строительство оборонительных сооружений.

По данным следствия, Смирнов и Дедов руководили организованной группой, в которую входили руководители АО «Корпорация развития Курской области», а также некоторых коммерческих фирм.

Ранее Хинштейн прокомментировал арест экс-губернатора Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами