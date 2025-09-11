Юрист предупредил, какие операции с банковской картой могут привести к уголовному делу

Банковские карты стали неотъемлемой частью повседневной жизни, однако их использование требует особой осторожности. Многие граждане, помогая знакомым или родственникам с финансовыми операциями, даже не подозревают, что могут невольно стать участниками преступных деяний. Согласно статье 187 УК РФ, за так называемое «дропперство» (использование карты для незаконных переводов) предусмотрено наказание вплоть до 6 лет лишения свободы, рассказал «Газете.Ru» декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.

Передача банковской карты иным лицам противоречит банковским правилам, но не всегда влечет уголовную ответственность.

«Главные критерии нарушения — это наличие корыстной заинтересованности (например, получение материальной выгоды за использование карты) и цель, выражающаяся в совершении неправомерных операций. Независимо от того, передаете вы карту знакомому или родственнику, если за это вам платят, вы рискуете стать участником преступной схемы. Опасно также переводить или снимать деньги по чужим указаниям, за вознаграждение или возврат суммы с процентами: осуществление неправомерной операции за плату будет квалифицировано как совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 187 УК РФ. Также под запретом и покупка, и продажа чужих карт или доступа к онлайн-банку», — объяснил он.

Опасность может подстерегать и в других, на первый взгляд безобидных ситуациях.

«Например, когда человек дает карту коллеге, чтобы он снял ему деньги, а тот параллельно использует ее для других переводов. Или когда вы соглашается принять на свою карту деньги от малознакомого ему гражданина, чтобы потом передать их наличными. Еще одна такая ситуация — когда вы разрешаете родственнику пользоваться своей картой, не контролируя операции», — отметил юрист.

Банки и правоохранительные органы в первую очередь будут проверять владельца карты. Финансовые организации используют различные антифрод-решения. Они фиксируют мошенничество по нескольким признакам, включая нехарактерные для клиента суммы переводов, периодичность запросов на выдачу наличных, смену номера телефона для авторизации в интернет-банке, получение информации (в том числе от операторов связи) о том, что изменились характеристики телефона, с помощью которого клиент снимает деньги, или наличие на его устройстве вредоносных программ, а также быстрое обналичивание поступивших средств.

«Согласно Федеральному закону 115-ФЗ, если банк находит признаки подозрительных операций, он может приостановить обслуживание карты клиента на период проведения проверки, запросить подтверждающие целесообразность документы и сообщить в Росфинмониторинг», — подчеркнул профессор.

При блокировке банковской карты гражданин может позвонить по номеру, указанному на официальном сайте банка, для уточнения причины блокировки карты. Оператор опровергнет или подтвердит информацию о блокировке и сообщит причину. Также можно обратиться в ближайшее банковское отделение, где служащий банка окажет помощь в снятии блокировки. Если же речь идет о нарушении закона 115-ФЗ, то для снятия блокировки необходимо предоставить документы, подтверждающие легальность операций. Только после этого можно будет пользоваться счетом без ограничений.

«Если выяснится, что имел место факт совершения неправомерных операций (связанных с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма), следует незамедлительно обратиться с заявлением в правоохранительные органы», — предупредил он.

Для обеспечения безопасности также рекомендуется оформлять дополнительные карты для членов семьи. Крайне важно никому не сообщать PIN-код и данные CVV, а также своевременно отключать неиспользуемые карты. Подключение услуги SMS-информирования или push-уведомления обо всех операциях позволяет оперативно контролировать движение средств по счету, резюмировал юрист.

