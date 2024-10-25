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Россиян предупредили, что оплата на личную карту продавца делает их бесправными

Юрист Хаминский: оплата товара на личную карту продавца делает покупателя бесправным

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wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Доля безналичных платежей на потребительском рынке превысила 80% от общего объема оплат. Покупатели привыкли расплачиваться на кассе картой или через банковское приложение. На этом фоне у многих не вызывает подозрений просьба продавца сделать перевод на личную карту или воспользоваться системой быстрых платежей и отправить деньги по номеру телефона. О последствиях таких легкомысленных шагов «Газете.Ru» рассказал руководитель Центра правового порядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Покупая тот или иной товар, мы вступаем в гражданско-правовые отношения, которые должны быть закреплены договором. Если говорить о розничной торговле, то в этой сфере в большинстве случаев все просто. Продавец предлагает купить определенный товар за указанную сумму, покупатель принимает условия или отказывается от них. При согласии один передает товар, другой производит оплату. Подтверждением заключения договора является наличие на руках покупателя товара и кассового чека или выписки банка о переводе денежных средств на расчетный счет продавца», — объяснил он.

Если перечисленные действия состоялись, то на покупателя и продавца в полной мере распространяются положения закона о защите прав потребителей. Речь идет о гарантийных сроках, обмене или возврате товара, соразмерном уменьшении цены, возмещении средств за бракованный товар и других правах, предусмотренных законом.

«А теперь представьте, что продавец попросил произвести оплату не в кассу, а на свой личный счет. В первую очередь это говорит о том, что договор с торговой точкой не заключен. У покупателя возникают отношения с физическим лицом — получателем денег. И все претензии теперь могут быть обращены только к нему. Второй вопрос возникает относительно передаваемого товара. Нет гарантий, что при таких обстоятельствах он не окажется украденным или подмененным на бракованный или фальсифицированный. И магазин вполне обоснованно откажется принимать претензии покупателя», — отметил эксперт.

Отдельного разговора заслуживают покупки в интернет-магазинах. За красивым сайтом может скрываться нигде не зарегистрированный частный продавец.

«Перевод такому лицу на карту или передача наличных курьеру практически со 100% вероятностью не позволит в дальнейшем предъявить какие-либо претензии. Поэтому единственный способ заранее защитить свои права при приобретении товаров — это соблюдение всех правил розничной торговли, включая официальный характер оплаты покупок», — резюмировал он.

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