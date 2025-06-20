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Суд смягчил условия принудительного лечения якутскому «шаману» Габышеву

«Коммерсантъ»: «шамана» Габышева могут перевести в психбольницу общего типа
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Приморский краевой суд разрешил перевести «шамана» Александра Габышева из психиатрической больницы специализированного типа в учреждение общего типа. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как сообщил адвокат Габышева Алексей Прянишников (признан в РФ иностранным агентом), суд отменил более раннее решение Уссурийского районного суда, который не нашел оснований для смягчения условий. Таким образом, суд удовлетворил апелляцию защиты и смягчил режим его лечения.

Изначально руководство медицинского учреждения ходатайствовало о переводе шамана в стационар общего типа, и в декабре 2024 года районный суд удовлетворил это прошение. Однако прокуратура обжаловала решение, и в феврале 2025 года краевой суд направил дело на новое рассмотрение. Повторно суд отказал в переводе, но теперь апелляционная инстанция приняла другое решение.

Александр Габышев стал известен после своего пешего похода из Якутска в Москву в 2019 году, в ходе которого он заявлял о намерении «изгнать» президента. Его задержали и вернули в Якутию, после чего против него возбудили несколько уголовных дел, в том числе за экстремизм и применение насилия к представителю власти. Позже его признали невменяемым и направили на принудительное лечение, сначала в Новосибирск, а затем — в Уссурийск.

Ранее разводившую собак челябинку принудительно отправили лечиться из-за истязания животных.

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