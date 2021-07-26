Якутскому шаману снова назначили принудительное лечение

Якутский суд снова назначил принудительное лечение шаману Александру Габышеву, сообщает «Подъем».

Мужчину признали виновным в применении силы к сотруднику Росгвардии. Он должен будет в обязательном порядке пройти лечение с интенсивным наблюдением.

Адвокат шамана не согласен с решением суда.

«Это особые условия — решетки, где только возможно. В такой режим отправляют убийц, насильников — тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления», — заявил он.

В мае 2020 года сообщалось, что Габышев был признан опасным для себя и окружающих. Данное решение было принято медицинской комиссией психиатрической клиники после заявления мужчины об отказе от дальнейшей госпитализации.