В МВД назвали степень готовности оборонительных сооружений в селах Курской области

МВД: в двух поселках Курской области оборонительные сооружения готовы на 10%
Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

В двух поселках Курской области пункты оборонительных сооружений готовы на 10%, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

По данным ведомства, речь идет о поселках Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района.

«Техника практически не работала, рабочего персонала на объектах не было. В марте 2023 года строительство вообще прекращено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные получены в рамках предварительного расследования уголовного дела в отношении генерального директора акционерного общества «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, его заместителей Игоря Грабина и Дмитрия Спиридонова, а также генерального директора ООО «КТК Сервис» Андрея Воловикова. Им вменяют хищение более 152 млн рублей, выделенных на строительство двух опорных пунктов оборонительных сооружений в Глушковском районе.

В июне врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал «чрезвычайной» ситуацию с коррупцией в регионе.

Глава региона отметил, что ситуация в Курской области говорит о существовании серьезных проблем, связанных с высоким уровнем коррупции. По его словам, это заметно также по многочисленным обращениям со стороны жителей Курской области.

Ранее в Москве за растрату арестовали фигуранта дела экс-губернатора Курской области.

