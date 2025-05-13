В Москве за растрату арестован фигурант дела экс-губернатора Курской области

Гендиректор ООО «КТК сервис» Андрей Воловиков арестован по делу о хищении более 1 млрд рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Воловикову предъявлено обвинение по статье 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Столичный суд удовлетворил ходатайство следователей и отправил его в СИЗО. По данным источников, бизнесмен был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий и доставлен в Москву.

16 апреля МВД сообщило, что бывший губернатор Курской области Смирнов и его заместитель Алексей Дедов обвиняются в хищении более 1 млрд рублей, в том числе при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Их арестовали и отправили в Москву для предъявления обвинений. Свою вину они отрицают.

Источник «Коммерсанта» заявил, что сведения о причастности губернатора и его заместителя к хищениям стали известны после допросов экс-руководства АО «Корпорация развития Курской области». По данным МВД, экс-глава региона допускал к контрактам только тех подрядчиков, кто соглашался на «откат» до 15% от суммы договора.

Уровень коррупции в Курской области достиг высшей должностной планки, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Он также отметил, что люди, имевшие в прошлом судимость, не могут работать в органах власти и ее структурах. В своих соцсетях Хинштейн разместил соцопрос, в котором предложил высказать мнение по этому вопросу. Подавляющее большинство проголосовавших выступили против бывших уголовников на госслужбе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее был задержан бывший депутат Курской областной думы.