Хинштейн заявил о намерении решительно бороться с коррупцией в Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал «чрезвычайной» ситуацию с коррупцией в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно материалу агентства, 5 июня Хинштейн принял участие в расширенном заседании Курской областной думы, где огласил отчет о результатах деятельности правительства региона за полгода работы. В ходе заключительного слова, врио губернатора отметил, что в докладе он не стал касаться темы коррупции, хотя считает ее одной из ключевых и важнейших.

«Ситуация в регионе, прямо скажем, чрезвычайная. Хотя бы потому, что на этой сцене сейчас должен был стоять другой человек, который сейчас не стоит, а сидит», — сказал Хинштейн.

Глава региона отметил, что ситуация, наблюдаемая им в течение полугода работы, говорит о существовании серьезных проблем, связанных с высоким уровнем коррупции. По его словам, это заметно также по многочисленным обращениям со стороны жителей Курской области.

«Самым решительным образом намерены с этим бороться и привлекать к этому все здоровые силы, в первую очередь, конечно же, депутатский корпус», — сказал Хинштейн.

В середине мая курские следователи задержали начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации поселка Тим Курской области и главу одного из муниципальных образований этого района. Как уточнили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета России, чиновники подозреваются в коррупционных преступлениях.

Ранее в Москве за растрату арестовали фигуранта дела экс-губернатора Курской области.