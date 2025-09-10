На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Казани мошенники с 12 номеров убеждали женщину отдать им 5,5 млн рублей

В Казани звонившие с 12 номеров аферисты выманили у женщины 5,5 млн рублей
true
true
true
close
SuPatMaN/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Казани стала жертвой мошенников, отдав им более пяти миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Неизвестные предложили 47-летней пострадавшей дополнительный заработок на бирже, однако для этого потребовались вложения. Чтобы женщина перевела средства, ее уговаривали с 12 разных номеров. Таким образом они имитировали заинтересованность в росте доходов клиентки.

В результате жительница Казани перечислила на брокерский счет 5,5 миллиона рублей.

«В погоне за мнимым доходом женщина отдала злоумышленникам все личные сбережения и кредитные денежные средства», – сообщается в публикации.

Когда деньги оказались на счетах, мошенники перестали выходить на связь. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Следственные мероприятия находятся на контроле у прокуратуры.

До этого житель Краснодара перевел мошенникам пять миллионов рублей. Получив код из сообщения, аферисты стали убеждать его, что кто-то отправлял с его счета деньги в другую страну.

Ранее российская пенсионерка думала, что спасает квартиру, и отдала аферистам 3 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами