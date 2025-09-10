В Казани мошенники с 12 номеров убеждали женщину отдать им 5,5 млн рублей

В Казани звонившие с 12 номеров аферисты выманили у женщины 5,5 млн рублей

Жительница Казани стала жертвой мошенников, отдав им более пяти миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Неизвестные предложили 47-летней пострадавшей дополнительный заработок на бирже, однако для этого потребовались вложения. Чтобы женщина перевела средства, ее уговаривали с 12 разных номеров. Таким образом они имитировали заинтересованность в росте доходов клиентки.

В результате жительница Казани перечислила на брокерский счет 5,5 миллиона рублей.

«В погоне за мнимым доходом женщина отдала злоумышленникам все личные сбережения и кредитные денежные средства», – сообщается в публикации.

Когда деньги оказались на счетах, мошенники перестали выходить на связь. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Следственные мероприятия находятся на контроле у прокуратуры.

До этого житель Краснодара перевел мошенникам пять миллионов рублей. Получив код из сообщения, аферисты стали убеждать его, что кто-то отправлял с его счета деньги в другую страну.

Ранее российская пенсионерка думала, что спасает квартиру, и отдала аферистам 3 млн рублей.