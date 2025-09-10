На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин перевел аферистам 5 млн рублей после звонка от лже-работодателя

На Кубани 27-летний мужчина перевел аферистам 5 млн рублей после звонка
Shutterstock

В Краснодаре 27-летний местный житель стал очередной жертвой мошенников: мужчина поверил в предложенную ему легенду и перевел неизвестным несколько миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.

Мужчина обратился в дежурный отдел Северского района с заявлением о том, что его обманули неизвестные. Как выяснили правоохранители, с потерпевшим связались от лица его бывшего работодателя и оповестили якобы о проверке в отношении всех, кто был там трудоустроен. Для подтверждения персональных данных у собеседника запросили СМС-код. Впоследствии с краснодарцем связался сообщник афериста и от лица сотрудника Росфинмониторинга заявил о подозрительных операциях со счетами мужчины, а также о переводе его средств на счета недружественного государства.

Потерпевшего убедили действовать указаниям неизвестных, чтобы защитить сбережения и вернуть то, что якобы уже было украдено. В итоге мужчина перевел на счета незнакомцев 5 млн рублей.

Когда краснодарец понял, что попался на удочку мошенников, обратился в полицию.

Ранее в Астрахани пенсионерка лишилась 10 млн рублей, поверив мошенникам.

