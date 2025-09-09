На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российская пенсионерка думала, что спасает квартиру, и отдала аферистам 3 млн рублей

В Калининградской области пенсионерка обогатила мошенников на 3 млн рублей
true
true
true
close
Matthias Balk/dpa/Global Look Press

В Калининградской области пожилая женщина думала, что спасает квартиру, и потеряла сбережения. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что 65-летней местной жительнице позвонил аферист, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник убедил женщину, что мошенники пытаются оформить на ее имя крупный кредит и перевести в залог банку ее квартиру. Для «спасения» имущества и «поимки преступников» он предложил ей перевести все сбережения на сторонний счет.

Пенсионерка, поверив злоумышленнику, перевела более 3 млн рублей на указанные реквизиты. После этого связь с «сотрудником» прервалась. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Ранее пенсионерка из Магадана лишилась 5 млн рублей, поверив мошенникам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами