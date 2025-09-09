Российская пенсионерка думала, что спасает квартиру, и отдала аферистам 3 млн рублей

В Калининградской области пожилая женщина думала, что спасает квартиру, и потеряла сбережения. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что 65-летней местной жительнице позвонил аферист, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник убедил женщину, что мошенники пытаются оформить на ее имя крупный кредит и перевести в залог банку ее квартиру. Для «спасения» имущества и «поимки преступников» он предложил ей перевести все сбережения на сторонний счет.

Пенсионерка, поверив злоумышленнику, перевела более 3 млн рублей на указанные реквизиты. После этого связь с «сотрудником» прервалась. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Ранее пенсионерка из Магадана лишилась 5 млн рублей, поверив мошенникам.