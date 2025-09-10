На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянина задержали в Херсонской области по делу о призывах к экстремизму

Сальдо: на Херсонщине задержали россиянина за призывы к экстремизму в Telegram
true
true
true

Сотрудники Управления ФСБ России по Херсонской области задержали россиянина, который размещал в одном из мессенджеров публичные призывы к насилию на национальной почве. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

На опубликованных кадрах показано, как сотрудники ФСБ арестовывают подозреваемого у него дома и отвозят на допрос.

По информации следствия, россиянин 1969 года рождения публиковал в Telegram комментарии, призывом к убийству россиян. В своих действиях мужчина раскаялся. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы.

Фигуранта поместили под стражу, также устанавливаются его возможные сообщники, уточнил Сальдо.

В конце июля за пропаганду экстремизма на семь суток арестовали лидера фракции КПРФ в законодательном собрании Ленинградской области Ивана Апостолевского. Поводом послужили размещенные политиком в 2017 году и не удаленные публикации в социальных сетях в поддержку Алексея Навального.

Ранее жителя Астраханской области отправили в колонию за дискредитацию волонтеров.

