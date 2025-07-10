Жителя Астраханской области отправили в колонию за дискредитацию волонтеров

Жителя Астраханской области приговорили к 2,5 годам колонии по обвинению в дискредитации волонтеров, помогающих участникам специальной военной операции (1 статьи 280.3 УК РФ). Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

Отмечается, что дело возбуждено органами военной контрразведки ФСБ России совместно с региональным управлением МВД в рамках мероприятий по противодействию экстремизму.

По данным следствия, мужчина неоднократно публиковал в соцсети материалы, направленные против деятельности добровольческих формирований и волонтерских организаций. При этом ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные действия — как в административном, так и в уголовном порядке.

Ахтубинский районный суд признал мужчину виновным и приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также мужчине запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов и сообществ.

Приговор в отношении россиянина вступил в законную силу.

В начале июля сообщалось, что в Краснодарском крае полицейские уличили приезжую из Смоленской области женщину в дискредитации Вооруженных сил России. За правонарушение женщине грозит административный арест сроком до 15 суток, а также выплата штрафа в размере до 50 тысяч рублей.

Ранее россиянку оштрафовали за кавычки в комментарии о военных.