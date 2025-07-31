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В Ленинградской области депутата заксобрания арестовали за пропаганду экстремизма

Депутат заксобрания Ленобласти Апостолевский получил семь суток ареста
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Иван Апостолевский/VK/РИА Новости

Лидера фракции КПРФ в законодательном собрании Ленинградской области Ивана Апостолевского арестовали на семь суток за пропаганду экстремизма. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона сообщает ТАСС.

Суд признал депутата виновным по статье Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) о пропаганде либо публичном демонстрировании атрибутики или символики экстремистских организаций. Апостолевский приговорен к семи суткам административного ареста.

29 июля депутата задержали на Московском вокзале Санкт-Петербурга. Политику вменяют пропаганду символики экстремистской организации, против него возбуждено административное дело, поводом послужили размещенные Апостолевским в 2017 году и не удаленные публикации в социальных сетях в поддержку Алексея Навального.

Сам депутат заявил, что он с вменяемым ему нарушением не согласен. По его мнению, дело связано с предвыборной губернаторской кампанией и «принципиальной позицией по всем вопросам».

Ранее профессор, получивший 10 суток ареста в Петербурге, подал заявление об увольнении.

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