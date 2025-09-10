На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В части Белгородской области приостановлена работа крупных ТЦ

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе приостановлена работа крупных ТЦ
Антон Вергун/РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе временно приостановлена работа крупных торговых центров. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В связи с оперативной ситуацией временно приостанавливаем работу крупных торговых центров», — написал чиновник.

Утром 10 сентября беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали здание правительства Белгородской области. От падения обломков БПЛА произошел пожар в частном доме, однако пожарные быстро локализовали возгорание.

Также губернатор сообщил, что в Белгородской области ввели запрет на публикацию данных об атаках на регион и работе военных, если эти сведения не распространило правительство или силовые структуры. В случае неисполнения данного решения граждане могут столкнуться с административной ответственностью.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

