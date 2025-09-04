В Белгородской области запретили публиковать сведения об атаках на регион

Власти Белгородской области ввели запрет на публикацию информации об атаках на регион и работе военных, если эти сведения не распространило правительство или силовые структуры. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Разрешается распространять только ту информацию, которую опубликовали у себя официальные представители органов власти, штаба КТО, правоохранительные и силовые структуры. Публиковать информацию первыми уполномочены теперь органы власти и силовые структуры», — написал глава региона.

Гладков добавил, что в случае неисполнения данного решения граждане могут столкнуться с административной ответственностью.

В этом же посте Гладков сообщил, что в Белгородской области введут обязательные курсы по оказанию первой помощи для родителей в детских садах в приграничных районах региона. По его словам, такая мера будет реализована в связи с оперативной обстановкой и угрозой атак беспилотников Вооруженных сил Украины.

Ранее дроны ВСУ ударили по зданию суда в Белгороде, когда там был губернатор Гладков.