Украинские беспилотники атаковали здание правительства Белгородской области

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали здание правительства Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших в результате атаки нет.

«Здание правительства Белгородской области вновь подверглось атаке БПЛА. В результате детонации повреждены фасад и остекление», — говорится в сообщении.

Гладков отметил, что от падения обломков БПЛА произошел пожар в частном доме, однако пожарные быстро локализовали возгорание. Он добавил, что на месте инцидента работают экстренные службы города, информация о других последствиях уточняются.

До этого губернатор сообщил, что в Белгородской области ввели запрет на публикацию данных об атаках на регион и работе военных, если эти сведения не распространило правительство или силовые структуры. По его словам, в случае неисполнения данного решения граждане могут столкнуться с административной ответственностью.

Ранее дроны ВСУ ударили по зданию суда в Белгороде, когда там был губернатор Гладков.