На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Истек срок, в течение которого нелегальные мигранты могли урегулировать статус в России

МВД: истек срок урегулирования статуса нелегальных мигрантов
true
true
true
close
Ilya Moskovets/Global Look Press

Истек срок, в течение которого нелегально находящиеся на территории России иностранцы могли урегулировать свой правовой статус. Об этом, ссылаясь на МВД РФ, сообщает РИА Новости.

В миграционной службе МВД подчеркнули, что в соответствии с апрельским указом президента РФ Владимира Путина нелегально находящиеся в России иностранцы должны были урегулировать свое правовое положение до 10 сентября.

Поэтому, начиная со следующего дня, в отношении таких иностранцев до их выдворения за пределы России будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав, в том числе на въезд в страну в будущем. В частности, им будет запрещено регистрировать брак или оформлять развод, устраивать детей в детские сады или учебные учреждения, управлять автомобилем.

3 сентября стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Якутска обнаружили в нескольких квартирах более 20 нелегальных мигрантов из Филиппин.

Ранее мигранты в Петербурге и Мурино пытались спрятаться от полиции на крыше и в кустах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами