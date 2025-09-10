Истек срок, в течение которого нелегальные мигранты могли урегулировать статус в России

Истек срок, в течение которого нелегально находящиеся на территории России иностранцы могли урегулировать свой правовой статус. Об этом, ссылаясь на МВД РФ, сообщает РИА Новости.

В миграционной службе МВД подчеркнули, что в соответствии с апрельским указом президента РФ Владимира Путина нелегально находящиеся в России иностранцы должны были урегулировать свое правовое положение до 10 сентября.

Поэтому, начиная со следующего дня, в отношении таких иностранцев до их выдворения за пределы России будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав, в том числе на въезд в страну в будущем. В частности, им будет запрещено регистрировать брак или оформлять развод, устраивать детей в детские сады или учебные учреждения, управлять автомобилем.

3 сентября стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Якутска обнаружили в нескольких квартирах более 20 нелегальных мигрантов из Филиппин.

Ранее мигранты в Петербурге и Мурино пытались спрятаться от полиции на крыше и в кустах.