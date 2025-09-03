На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Якутске полицейские задержали 23 нелегала из Филиппин

В Якутске сотрудники МВД обнаружили 23 нелегальных мигранта из Филиппин
Telegram-канал МВД Медиа

Сотрудники правоохранительных органов Якутска обнаружили в нескольких квартирах более 20 нелегальных мигрантов из Филиппин. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Иностранцев задержали на нескольких адресах – приезжие оказывали услуги по уборке помещений. Всего полицейские задержали 23 человека в возрасте от 25 до 40 лет, большинство из них женщины.

Известно, что пять человек приехали на территорию РФ как туристы, но после истечения визы остались. У остальных была рабочая виза, однако они не соблюдали все необходимые условия, например, не становились на учет, не заключали трудовые договоры и т.д.

«За нарушение режима пребывания все задержанные привлечены к ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ», – сообщается в публикации.

На данный момент мигранты находятся в центре временного содержания. После того как они выплатят штраф, их выдворят из страны.

Ранее в Мурино поймали мигранта, который пытался увести ребенка в лес.

