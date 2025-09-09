Мигранты в Петербурге и Мурино пытались спрятаться от полиции на крыше и в кустах

В Петербурге и Мурино мигранты прятались от полиции на крыше и в кустах

Во время полицейских рейдов в Петербурге и Мурино мигранты пытались спрятаться от стражей порядка на крыше и в кустах. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Поводом для спецмероприятий стал недавний инцидент в Мурино, когда иностранец, работавший каменщиком на местной стройке, приставал к 13-летней девочке. Оперативники параллельно проверили три ключевых объекта: стройплощадку на Оборонной улице в Мурино, два общежития в Яковлевском переулке и хостел на Рижском проспекте в Московском районе Петербурга.

В ходе рейдов несколько десятков нелегалов, увидев полицию, бросились в бегство. Некоторые забирались на верхние этажи зданий и сбрасывали за собой строительные лестницы, пытаясь отрезать путь стражам порядка. Однако на объекте присутствовал полностью рабочий лифт, которым и воспользовались оперативники и поймали нарушителей. Другие пытались спрятаться в кустах на прилегающей территории.

Всего было проверено почти 300 человек, из которых 244 оказались иностранцами. Около 50 из них проживали и работали с нарушениями миграционного законодательства. Все они доставлены в отдел полиции для составления административных протоколов и решения вопроса о депортации.

Дополнительно возбуждено 15 административных дел против компании-работодателя, которая систематически использовала труд нелегальных рабочих. Стройфирме грозит не только крупный штраф, но и возможная приостановка деятельности.

Ранее в Ленобласти 130 мигрантов задержали во время рейда на стройках.