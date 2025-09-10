В аэропорту Сочи отменили ограничения

В аэропорту Сочи отменили временные ограничения на полеты

В аэропорту Сочи сняли временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

8 сентября в аэропорту Новосибирска (Толмачево) наблюдались массовые задержки рейсов. Среди городов, откуда запоздали рейсы: Владивосток, Иркутск, Абакан, Братск, Сочи, Кызыл, Усть-Каменогорск, Пекин, Благовещенск и Новокузнецк. Рейс, направлявшийся в Санкт-Петербург, был отменен.

7 сентября сотни пассажиров застряли в аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) из-за ограничений, вызвавших задержки рейсов в Москву, Екатеринбург и Анталью. Работа воздушной гавани была парализована до 9 утра, пассажирам пришлось ночевать в воздушной гавани.

