Флотилия экоактивистки Тунберг, идущая в Газу, заявила об атаке на одно судно

GSF: один из кораблей флотилии Греты Тунберг подвергся атаке БПЛА на пути в Газу
Pavel Golovkin/AP

Одно из судов «Глобальной флотилии Сумуда» (GSF), участницей которой является экоактивистка Грета Тунберг, подверглось атаке с использованием беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщается в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) GSF.

В публикации GSF говорится, что мишенью стал один из ключевых кораблей флотилии под названием Family Boat, следовавший в сектор Газа. На борту судна, шедшего под португальским флагом, находились члены руководящего комитета флотилии.

Никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал. Все они находятся в безопасности.

31 августа шведская экоактивистка Грета Тунберг возглавила флотилию судов, отправившуюся из Испании в сторону сектора Газа с целью прорыва блокады.

Корабли, груженные гуманитарной помощью, покинули порт Барселоны. Участники акции намерены доставить жителям сектора Газа продукты питания, питьевую воду и необходимые медикаменты. Главным требованием активистов является обеспечение безопасного прохода в Газу и открытие гуманитарного морского коридора. Изначально во флотилию входило около 20 судов, однако ожидается, что к финальному этапу их количество увеличится примерно до 70.

Ранее Грета Тунберг перекрыла путь к крупнейшему НПЗ Норвегии.

