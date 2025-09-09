Стало известно о пострадавших среди гражданских в Дохе во время атаки Израиля

МВД Катара: несколько гражданских получили ранения при ударе Израиля по Дохе

Гражданские лица получили ранения в результате удара Израиля по членам политбюро палестинского движения ХАМАС в Дохе. Об этом рассказало Министерство внутренних дел Катара на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Несколько гражданских лиц получили ранения на месте [происшествия], в настоящее время им оказывается медицинская помощь», — сказано в заявлении.

9 сентября телеканал Sky News Arabia сообщил, что в Дохе произошло несколько взрывов. Причиной послужил удар ЦАХАЛ по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС. Как выяснили журналисты, в момент атаки в здании проходила встреча руководства движения.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что страна инициировала и реализовала операцию против лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом напрямую Катар как место ее проведения в офисе не упомянули.

Ранее в ХАМАС возложили ответственность за удар по Дохе на США.