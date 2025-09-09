На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В столице Катара произошли взрывы

Sky News Arabia: в Дохе произошли взрывы, предварительно, после ударов ЦАХАЛ
В Дохе произошло несколько взрывов, предварительно, после удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по штаб-квартире ХАМАС. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.

По их данным, взрывы стали результатом удара израильской армии по офису палестинского радикального движения, в котором происходила встреча его руководства.

13 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ осталось взять под контроль последние два «оплота» палестинского движения ХАМАС и уничтожить их. По его словам, одним из «важнейших» является город Газа.

7 сентября руководство ХАМАС сообщило о готовности немедленно возобновить переговоры о прекращении огня в секторе Газа. В официальном заявлении говорилось о том, что лидеры движения готовы обсуждать освобождение всех заложников в обмен на полное прекращение войны, вывод израильских войск из Газы и формирование независимого палестинского правительства. Там также подтвердили получение через посредников предложения от Вашингтона по урегулированию кризиса.

Ранее в Катаре заявили об усугублении эскалации в секторе Газа из-за Израиля.

