В офисе Нетаньяху заявили об ответственности Израиля за операцию против лидеров ХАМАС

Офис Нетаньяху: Израиль самостоятельно провел операцию против лидеров ХАМАС
Amir Cohen/Reuters

Израиль самостоятельно инициировал и реализовал операцию против лидеров радикального палестинского движения ХАМАС и несет за нее ответственность. Об этом заявили о офисе премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет ТАСС.

«Сегодняшняя операция... была полностью израильской инициативой. Она начата Израилем, проведена Израилем, и за нее Израиль несет полную ответственность», — отмечается в заявлении.

При этом Катар как место проведения операции в тексте не упоминается.

9 сентября Армия обороны Израиля сообщила, что Военно-воздушные силы страны нанесли точечный удар по руководству ХАМАС в столице Катара Дохе. В ЦАХАЛ отметили, что перед ударом были приняты меры для минимизации ущерба среди мирного населения, включая использование точного оружия и дополнительные данные разведки.

Катар осудил израильский удар по членам политбюро ХАМАС в Дохе и начал расследование инцидента на максимально высоком уровне.

Ранее сообщалось о ликвидации одного из лидеров ХАМАС в результате атаки Израиля.

