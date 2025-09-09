ХАМАС возложило ответственность за удар по столице Катара на США

ХАМАС: США наряду с Израилем несут ответственность за удар по жилому району Дохи

Соединенные Штаты Америки наряду с Израилем ответственны за удар по жилому району, в котором находились члены политбюро ХАМАС. Об этом говорится в официально заявлении радикального палестинского движения, передает РИА Новости.

«Американская администрация несет совместную с Израилем ответственность за это преступление, поскольку она всегда поддерживает агрессию и преступления (еврейского государства. — «Газета.Ru») против нашего народа», — подчеркивается в тексте документа.

9 сентября телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщил, что в столице Катара произошло несколько взрывов. Причиной послужил удар ЦАХАЛ по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС в Дохе. Как выяснили журналисты, в момент атаки в здании проходила встреча руководства движения.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что страна инициировала и реализовала операцию против лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом напрямую Катар как место проведения операции в офисе не упомянули.

Ранее СМИ писали, что Трамп одобрил ликвидацию лидеров ХАМАС в Катаре.