Лекарство от артрита оказалось защитником сердца

Препарат метотрексат, широко применяемый при ревматоидном артрите, может снижать артериальное давление и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщили исследователи Университета Флиндерса и Южно-Австралийской сети здравоохранения. Результаты опубликованы в журнале Annals of Medicine.

В исследовании участвовали 62 пациента с недавно диагностированным артритом. Половина из них получала метотрексат, остальные — противовоспалительный препарат сульфасалазин. Через полгода у пациентов на метотрексате среднее снижение систолического давления составило 7,4 мм рт. ст. Такой результат врачи считают клинически значимым, поскольку даже небольшое падение давления снижает вероятность инфаркта и инсульта.

Эффект оказался не связан напрямую с уменьшением воспаления суставов или улучшением эластичности артерий, что указывает на дополнительные механизмы действия препарата. Кроме того, ученые обнаружили, что наличие определенных генетических вариаций усиливает гипотензивный эффект, что открывает путь к персонализированной терапии.

Авторы подчеркивают: результаты нужно подтвердить в более масштабных исследованиях. Однако уже сейчас метотрексат рассматривается не только как средство против артрита, но и как потенциальный защитный фактор для сердца.

