Названо обезболивающее, способное вызвать проблемы с сердцем

Vanitatis: бесконтрольный прием ибупрофена опасен для сердца
Unsplash

Испанский кардиолог Аурелио Рохас предупредил о рисках для сердца при приеме ибупрофена. Его слова приводит издание Vanitatis.

По словам врача, это популярное обезболивающее может оказывать одно из самых неблагоприятных воздействий на сердечно-сосудистую систему, особенно при длительном приеме, высоких дозах и индивидуальной чувствительности организма.

Рохас отметил, что иногда отказаться от ибупрофена невозможно. В таких случаях он рекомендует контролировать артериальное давление, так как препарат способен повышать его показатели. Также важно поддерживать водный баланс для защиты почек и предотвращения скачков давления, избегать интенсивных нагрузок и принимать таблетки только после еды, чтобы минимизировать вред для желудка.

Медик подчеркнул, что во время приема ибупрофена следует отказаться от употребления алкоголя. Также по возможности важно ограничивать дозировку и продолжительность приема лекарства.

«Чем короче курс и ниже доза, тем безопаснее для сердца», — заключил он.

Ранее таблетки для защиты сердца повысили риск инфаркта у женщин.

