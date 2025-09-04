Названо обезболивающее, способное вызвать проблемы с сердцем

Испанский кардиолог Аурелио Рохас предупредил о рисках для сердца при приеме ибупрофена. Его слова приводит издание Vanitatis.

По словам врача, это популярное обезболивающее может оказывать одно из самых неблагоприятных воздействий на сердечно-сосудистую систему, особенно при длительном приеме, высоких дозах и индивидуальной чувствительности организма.

Рохас отметил, что иногда отказаться от ибупрофена невозможно. В таких случаях он рекомендует контролировать артериальное давление, так как препарат способен повышать его показатели. Также важно поддерживать водный баланс для защиты почек и предотвращения скачков давления, избегать интенсивных нагрузок и принимать таблетки только после еды, чтобы минимизировать вред для желудка.

Медик подчеркнул, что во время приема ибупрофена следует отказаться от употребления алкоголя. Также по возможности важно ограничивать дозировку и продолжительность приема лекарства.

«Чем короче курс и ниже доза, тем безопаснее для сердца», — заключил он.

