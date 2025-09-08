На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине предупредили об отключениях света и призвали запастись фонариками

Yasno: осенью на Украине возможны отключения электроэнергии
Andrew Kravchenko/AP

На Украине осенью возможны удары по энергетической инфраструктуре с последующими отключениями света, предупредил население гендиректор компании — поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Что будет этой осенью, конечно, никто не знает, но, учитывая последние обстрелы, особого оптимизма нет. Поэтому пока не расслабляемся, и я рекомендую населению и бизнесу тоже быть готовыми к различным сценариям», — отметил Коваленко.

Он призвал людей закупаться едой, водой, фонариками и пауэрбанками.

8 сентября Минобороны РФ отчиталось об ударе по объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. В ведомстве не уточнили, о каком именно объекте идет речь.

По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, ВС РФ поразили Трипольскую тепловую электростанцию (ТЭС), расположенную в районе Киева.

Ранее сообщалось, что в подконтрольном ВСУ Славянске пропал свет.

Новости Украины
