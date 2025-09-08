Подконтрольный ВСУ город в ДНР полностью обесточен

Город Славянск, находящийся на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Донецкой народной республики, полностью остался без электричества. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«В Славянске пропал свет», — говорится в сообщении.

Славянск находится в Краматорском районе, в 110 километрах от Донецка. В нем расположен крупный транспортный узел.

4 сентября Telegram-канал «Военная хроника» писал, что власти Украины готовят к эвакуации Славянск. Одним из наиболее показательных сигналов, по словам авторов канала, является постепенная подготовка к вывозу персонала и локомотивов Славянской железной дороги в район Знаменки.

8 сентября аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что ключевым направлением для Вооруженных сил России этой осенью в зоне спецоперации останется Донбасс. Основное внимание российских военных будет сосредоточено вокруг Покровска и Константиновки, а также на подготовке к боям за Славянск, Дружковку и Краматорск.

