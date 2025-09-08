Минобороны РФ сообщило о поражении украинских объектов энергетики

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по объектам энергетики, оборонным предприятиям и военной инфраструктуре Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, беспилотными летательные летательные аппараты (БПЛА), ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили объект энергетики, обеспечивавший работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, радиолокационные станции противовоздушной обороны, цех сборки безэкипажных катеров, пункты управления и местам запуска БПЛА дальнего действия, а также пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 136 районах.

7 сентября Минобороны РФ сообщало, что российские военные поразили объекты военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовали ВСУ. В ведомстве отметили, что на атакованных объектах собирали и хранили беспилотники дальнего действия. Под удар попали и склады с оружием и техникой, военные аэродромы и две станции противовоздушной обороны.

Ранее в Киеве загорелось здание кабмина Украины.