Удар был нанесен по ТЭС в районе Киева

Координатор подполья Лебедев сообщил об ударе по Трипольской ТЭС в районе Киева
Dmitri Tovstonog/Wikimedia Commons

Трипольская тепловая электростанция (ТЭС), расположенная в районе Киева, подверглась удару. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

По его словам, во время атаки произошло около семи взрывов.

«В Киевской области и в Киеве массовые отключения электроэнергии», — подчеркнул Лебедев.

Трипольская ТЭС является самой мощной электростанцией на территории Киевской области. Объект расположен на берегу реки Днепр, на расстоянии 13 км от украинской столицы. Его ввели в эксплуатацию в 1969 году.

8 сентября глава администрации Николаевской области Виталий Ким в своем Telegram-канале сообщил о повреждении производственного предприятия в регионе. Завод находится в городе Николаеве.

Как рассказал чиновник, на территории объекта произошел пожар. Сотрудникам экстренных служб удалось оперативно ликвидировать возгорание, тем не менее несколько помещений и техника получили повреждения.

7 сентября в городе Кременчуге в Полтавской области произошел взрыв, который повредил автомобильно-железнодорожный мост через реку Днепр. Из-за этого в график движения поездов были внесены изменения.

Ранее дрон атаковал предприятие критической инфраструктуры на севере Украины.

