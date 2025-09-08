Литовского журналиста объявили в розыск за проникновение в Курскую область

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск литовского журналиста Элдорадаса Бутримаса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу розыска ведомства.

«Разыскивается по статье УК», — отмечается в базе.

Там не уточняется, по какой именно статье иностранца объявили в розыск.

При этом в правоохранительных органах журналистам рассказали, что Бутримаса могут искать в рамках расследования уголовного дела о незаконном пересечении российской границы. Как сказал источник агентства, есть информация, что журналист проникал на территорию Курской области.

В марте 2025 года посольство Москвы в Копенгагене сообщило, что датские журналисты незаконно побывали в Курской области. Речь идет о сотрудниках государственной телерадиокомпании DR 23 — корреспонденте М. Кимере и телеоператоре Л. Свенссоне. В программе «21 Воскресенье» показали их репортаж о поездке в районе города Суджа, который в течение некоторого времени был оккупирован украинскими военнослужащими.

По информации дипломатического представительства, журналисты совершили поездку при помощи властей Украины. Те обеспечили корреспондентов транспортом и военным сопровождением.

Ранее суд в РФ заочно арестовал журналиста из Великобритании за пересечение российской границы.