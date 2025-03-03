Датские журналисты незаконно побывали в Курской области

Журналисты из Дании незаконно побывали в Курской области и подготовили репортаж о своей поездке. Об этом в своем Telegram-канале заявило посольство России в Копенгагене.

«Датская государственная телерадиокомпания DR 23 февраля в программе «21 Воскресенье» выпустила в эфир репортаж корреспондента М. Кимер и телеоператора Л. Свенссона с рассказом об их поездке в район города Суджа в Курской области, который временно оккупирован украинскими вооруженными силами», — указали в дипмиссии.

Там отметили, что журналисты совершили эту поездку при помощи властей Украины, обеспечивших им транспорт, военное сопровождение, посещение месторасположений подразделений ВСУ.

«Датские журналисты незаконно пересекли государственную границу России и совершили преступление, ответственность за которое предполагает уголовное наказание», — подчеркнули в посольстве.

В феврале Ленинский районный суд Курска заочно арестовал журналистов телеканала АВС Флетчера Янга и Кэтрин Дисс за незаконную поездку в Курскую область. Как сообщили в пресс-службе суда, журналисты незаконно прибыли в российский регион для того, чтобы снять сюжет о вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Российской Федерации. Репортеров объявили в международный розыск.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее суд заочно арестовал британского журналиста, который приехал в Курскую область вместе с ВСУ.