Суд в Курске заочно арестовал британского журналиста Каолана Робертсона за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Пограничное управление ФСБ РФ по Курской области обратилось в Ленинский районный суд Курска с ходатайством о взятии под стражу Робертсона, который в ноябре 2024 года въехал с Украины в Суджанский район для съемки репортажа о вторжении украинских вооруженных формирований. Суд избрал в отношении журналиста меру пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории России или с момента экстрадиции. Робертсон объявлен в федеральный, межгосударственный и международный розыск.

12 февраля Следственный комитет РФ завел уголовное дело за незаконное пересечение российской границы на журналиста испанского издания Mundo Альберто Рохаса.

В конце января Ленинский районный суд Курска заочно арестовал британского журналиста Джерома Старки за незаконное пересечение границы. Журналист британского издания Sun незаконно прибыл на территорию России в Курской области, сопровождая оккупационные украинские войска в том числе в городе Судже.

Ранее ФСБ возбудила дело в отношении итальянских журналистов, которые работали в Судже в Курской области.