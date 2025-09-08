Опасные бактерии обнаружили в мясе из Metro

Shot: в мясе из Metro обнаружили листерию и сальмонеллу

Опасные для человека бактерии обнаружили в мясе из гипермаркета Metro в двух регионах. Об этом пишет Telegram-канал «Shot проверка».

Специалисты выявили листерию в мякоти бедра из фермерской телятины, которая продается под торговой маркой Мetro Chef (изготовитель — «Филье Проперти»), в гипермаркете на Ленинградском шоссе в Москве.

При попадании листерии в организм развивается инфекция, которая поражает центральную нервную систему, приводя к менингиту, энцефалиту, при этом в процесс вовлекаются легкие.

Проверка была также проведена в Татарстане. В замороженных котлетах «Семейные» от Йошкар-Олинского мясокомбината обнаружили сальмонеллу, которая может привести к пищевому отравлению.

До этого Мещанский районный суд на три месяца приостановил деятельность московского ресторана кавказской кухни «Долма». Роспотребнадзор обнаружил в ресторане на Сретенке бактерии кишечной палочки.

Ранее в сыре бри марок Vitalat и «ВкусВилл» обнаружили кишечную палочку.