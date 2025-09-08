На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Опасные бактерии обнаружили в мясе из Metro

Shot: в мясе из Metro обнаружили листерию и сальмонеллу
true
true
true
close
Depositphotos

Опасные для человека бактерии обнаружили в мясе из гипермаркета Metro в двух регионах. Об этом пишет Telegram-канал «Shot проверка».

Специалисты выявили листерию в мякоти бедра из фермерской телятины, которая продается под торговой маркой Мetro Chef (изготовитель — «Филье Проперти»), в гипермаркете на Ленинградском шоссе в Москве.

При попадании листерии в организм развивается инфекция, которая поражает центральную нервную систему, приводя к менингиту, энцефалиту, при этом в процесс вовлекаются легкие.

Проверка была также проведена в Татарстане. В замороженных котлетах «Семейные» от Йошкар-Олинского мясокомбината обнаружили сальмонеллу, которая может привести к пищевому отравлению.

До этого Мещанский районный суд на три месяца приостановил деятельность московского ресторана кавказской кухни «Долма». Роспотребнадзор обнаружил в ресторане на Сретенке бактерии кишечной палочки.

Ранее в сыре бри марок Vitalat и «ВкусВилл» обнаружили кишечную палочку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами