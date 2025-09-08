В Москве суд приостановил работу ресторана кавказской кухни

Мещанский районный суд на три месяца приостановил деятельность московского ресторана кавказской кухни «Долма». Об этом, ссылаясь на материалы административного дела, сообщает ТАСС.

1 сентября столичный Роспотребнадзор обнаружил в расположенном на Сретенке ресторане бактерии кишечной палочки и составил по этому факту протокол о нарушении санитарно-эпидемиологических требований. На его основании суд посчитал, что в ресторане «Долма» создается угроза причинения вреда жизни и здоровью потребителей и назначил административное наказание, приостановив работу заведения на 90 суток.

23 августа сообщалось, что на компанию «Мега-Мастер», выпускающую сыр с белой плесенью под брендами Vitalat и «ВкусВилл», наложены штрафы в размере от 300 до 600 тысяч рублей. Причиной послужило обнаружение кишечной палочки в производимой продукции.

21 августа стало известно, что в Ставропольском крае в салатах «Свежесть» и «Норвежский с красной рыбой» из популярной сети супермаркетов «Магнит» нашли кишечную палочку.

Ранее россиян предупредили о росте числа пищевых отравлений готовой едой.