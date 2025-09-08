На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве суд приостановил работу ресторана кавказской кухни

Суд приостановил на три месяца работу московского ресторана «Долма»
Мещанский районный суд на три месяца приостановил деятельность московского ресторана кавказской кухни «Долма». Об этом, ссылаясь на материалы административного дела, сообщает ТАСС.

1 сентября столичный Роспотребнадзор обнаружил в расположенном на Сретенке ресторане бактерии кишечной палочки и составил по этому факту протокол о нарушении санитарно-эпидемиологических требований. На его основании суд посчитал, что в ресторане «Долма» создается угроза причинения вреда жизни и здоровью потребителей и назначил административное наказание, приостановив работу заведения на 90 суток.

23 августа сообщалось, что на компанию «Мега-Мастер», выпускающую сыр с белой плесенью под брендами Vitalat и «ВкусВилл», наложены штрафы в размере от 300 до 600 тысяч рублей. Причиной послужило обнаружение кишечной палочки в производимой продукции.

21 августа стало известно, что в Ставропольском крае в салатах «Свежесть» и «Норвежский с красной рыбой» из популярной сети супермаркетов «Магнит» нашли кишечную палочку.

Ранее россиян предупредили о росте числа пищевых отравлений готовой едой.

