В Тюмени девушка выжила, выпав из окна десятого этажа

72.ru: в Тюмени девушка выпала из окна десятого этажа
true
true
true
close
Shutterstock

В Тюмени под окнами многоэтажного дома обнаружили подростка. Об этом сообщает 72.ru.

Инцидент произошел на улице Муравленко. Как рассказал источник портала, пострадавшая выпала из окна десятого этажа, обстоятельства произошедшего не уточняются. По словам собеседника, это была девочка, но очевидцы говорят о девушке-подростке, возраст не уточняется.

Несмотря на высокий этаж, пострадавшая выжила, но она находится в тяжелом состоянии. Когда ее заметили, девушка стонала.

По словам очевидцев, на место прибыли экстренные службы.

«После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2. Пациент госпитализирован в профильное отделение», – сообщается в публикации.

На месте также работали полицейские.

До этого в Великом Новгороде мальчик выжил после выпадения из окна на третьем этаже. Прибывшие на место медики госпитализировали его в детскую областную больницу. Специалисты оказали ему необходимую помощь.

Ранее мальчик с аутизмом выпал из окна и не выжил после того, как родители уложили его спать.

