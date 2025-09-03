Мальчик с аутизмом выпал из окна и не выжил после того, как родители уложили его спать

Gorod48: в Липецке семилетний мальчик с аутизмом выпал из окна и не выжил

В Липецке ребенок, страдавший аутизмом, выпал в окно и не выжил после того, как родители уложили его спать. Об этом сообщает Gorod48.

Все случилось 2 сентября на улице Шерстобитова. Семилетний мальчик, страдавший аутизмом, выпал из окна квартиры и упал на козырек подъезда. По предварительным данным, перед этим родители уложили мальчика спать и вышли в другую комнату.

Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка проводится проверка по факту случившегося. Устанавливаются прочие детали и обстоятельства произошедшего.

До этого в Иркутской области четырехлетний мальчик выпал из окна, пока мать была в ванной. Ребенок забрался на подоконник, открыл окно и упал с высоты — его госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее стало известно, что жителя Ленобласти будут судить за падение пятилетнего ребенка с восьмого этажа.