Двухлетний ребенок выпал из окна в Великом Новгороде и выжил

В Великом Новгороде двухлетний ребенок выпал из окна и выжил
Shutterstock

В Великом Новгороде малолетний мальчик выпал из окна на третьем этаже. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 5 сентября на улице Большой Санкт-Петербургской. Ребенок 2023 года рождения выпал из окна третьего этажа многоквартирного дома — при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется.

Пострадавшего мальчика оперативно госпитализировали в областную детскую больницу. В данный момент ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Городским следственным отделом по факту произошедшего проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее в Великом Новгороде четырехлетний мальчик выпал из окна и упал на козырек подъезда.

