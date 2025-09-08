На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Девушка отказалась идти на день рождения к мужчине и была изнасилована им и его другом

В Индии двое похитили и изнасиловали девушку после отказа ехать с ними
true
true
true
close
Shutterstock

В Индии 20-летней девушке понадобилась помощь медиков после похищения двумя мужчинами. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел на юге Калькутты. По данным издания, один из подозреваемых пригласил ее к себе на день рождения, но пострадавшая отказалась.

Спустя какое-то время вместе со знакомым мужчина похитил девушку из ее дома. Они увезли пленницу в другой город, где несколько раз надругались над ней.

После этого ее отпустили. Пострадавшая вернулась домой и рассказала обо всем семье, родственники отвезли ее в полицейский участок для подачи заявления.

На данный момент женщина обследуется у медиков. Подозреваемых еще не нашли. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого в Индии 25-летний дядя изнасиловал несовершеннолетнюю племянницу, когда та осталась одна дома. Девочка рассказала обо всем матери, родительница – мужу и свекрови. В результате последние заперли мать и дочь в комнате и избили, чтобы они никому не рассказали о произошедшем.

Ранее в Таиланде молодые люди изнасиловали трех 14-летних школьниц.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами